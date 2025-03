Substituído por desconforto, Neymar tranquiliza torcida do Santos: "Estou bem"

Na noite deste domingo, o Santos garantiu vaga na semifinal do Campeonato Paulista. O Peixe venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, na Vila Belmiro. Contudo, a classificação trouxe contornos de preocupação à torcida santista, já que Neymar deixou o campo no segundo tempo com aparente desconforto na coxa esquerda.

O camisa 10 do Santos, porém, rapidamente tranquilizou os torcedores do Alvinegro Praiano. Em mensagem publicada nas redes sociais, Neymar deixou claro que está bem e apenas decidiu "se poupar".

"Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade... Estou feliz demais por estar voltando a minha melhor forma física! Obrigado a todos pelas mensagens!!!", escreveu o craque.