Sergio Ramos marca pela primeira vez e ajuda Monterrey a vencer Santos Laguna no Mexicano

Jogando em casa, o Monterrey contou com um gol do zagueiro Sergio Ramos para vencer o Santos Laguna por 4 a 2, na madrugada desta segunda-feira, pela 10ª rodada do Clausura do Campeonato Mexicano.

O ex-jogador do Real Madrid balançou as redes do Estádio BBVA, em Guadalupe, aos 12 minutos do segundo tempo. Este foi o primeiro tento do espanhol desde que ele foi atuar no futebol mexicano.