Sem Hulk e com Scarpa de volta, Atlético-MG faz penúltimo treino antes de pegar o Manaus

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG realizou mais um treinamento na Cidade do Galo visando o jogo desta quarta-feira, contra o Manaus, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, válido pela segunda fase da Copa do Brasil.

Hulk não participou da atividade. O atacante está em tratamento de lesão na coxa direita. Em compensação, Gustavo Scarpa está de volta. O meia havia sofrido uma entorse no tornozelo direito e passou os últimos dias realizando trabalhos fisioterápicos.