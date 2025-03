Seleção Brasileira sub-17 é convocada para o Sul-Americano na Colômbia; veja lista

O treinador da Seleção Brasileira sub-17, Dudu Patetuci, divulgou na manhã desta segunda-feira a lista dos atletas convocados para o Sul-Americano da categoria. O campeonato será disputado na Colômbia, entre os dias 27 de março e 12 de abril.

O comandante chamou 23 jogadores (veja a lista na íntegra no final da matéria). A apresentação será no dia 10 de março e haverá duas semanas de preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). O embarque para Cartagena será no dia 25.

O Brasil fará parte do grupo B, composto também por Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. A estreia da Seleção será contra o Uruguai, no dia 28 de março, às 21h (de Brasília). Dois dias depois, encara a Bolívia (18h30). Na sequência, pega Venezuela no dia 3 de abril (21h) e o Equador no dia 5 (18h30). Todos os jogos serão no Estádio Jaime Morón.