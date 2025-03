São Paulo vence Novorizontino com gol de Calleri e pega o Palmeiras na semifinal do Paulista

O São Paulo está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o Tricolor confirmou o favoritismo e venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbis, pelas quartas de final do torneio. O adversário da equipe na próxima fase será o Palmeiras.

O time de Luis Zubeldía não fez uma grande partida e teve dificuldades para criar, mas encontrou o gol já no segundo tempo, através de uma bela jogada de Oscar e Lucas que terminou com finalização de Calleri.

A data, horário e o local do Choque-Rei ainda não foram definidos, mas o mando será do Alviverde. Os detalhes serão divulgados após a realização do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF). Segundo a tabela básica do Paulistão, as semifinais estão previstas para o próximo final de semana.