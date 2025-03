Santos reforma vestiário da Vila, mas pai de Neymar avisa: "Estamos precisando de bastante ainda"

O presidente Marcelo Teixeira também destacou a importância da reforma no vestiário para o projeto de reconstrução do Santos, que está em andamento.

"É apenas o início, o início de um projeto de reconstrução tão importante para o Santos, no momento onde você tem possibilidade de potencializar através da marca do Neymar, do prestígio, do nome associado ao Santos Futebol Clube, de buscar e dividir com parceiros. Aliás, aqui do nosso lado, deveriam estar e vão estar outras pessoas num futuro próximo. Para que eles tenham essa evidência e essa notoriedade", explicou o dirigente.

"É uma gestão profissional compartilhada. Só assim a gente pode fazer com que um clube que sai da Série B do Campeonato Brasileiro e está num processo de dificuldade, possa encontrar através de um local como esse: segurança, conforto. Os atletas, estando aqui, se sentem mais preparados, e não deixam de lado a tradição, o passado de colocar frases, nomes, personalidades que fizeram e que fazem parte da rotina do Santos", finalizou Teixeira.