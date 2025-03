Rodada NBA: Com 44 pontos de Anthony Edwards, Timberwolves vencem os Suns

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers

Também neste domingo, as duas equipes de Los Angeles se enfrentaram, com os Lakers levando a melhor sobre os Clippers, por 108 a 102, na Crypto.com Arena. Luka Doncic foi o nome do jogo, com 29 pontos, seis rebotes e nove assistências.

O novato Dalton Knecht também foi importante, com 19 pontos e quatro rebotes. LeBron James terminou a partida com 17 pontos, cinco rebotes e nove assistências. Por outro lado, os 33 pontos e dez rebotes de Kawhi Leonard não foram suficientes para evitar a derrota. James Harden teve uma noite abaixo, com apenas 13 pontos, dois rebotes e oito assistências.