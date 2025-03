Red Bull Bragantino tem conversas com Palmeiras para contratação do zagueiro Naves

O zagueiro Kaiky Naves pode ser o próximo a deixar o Palmeiras. O Red Bull Bragantino tem conversas em andamento com a diretoria alviverde para contratar o defensor de 22 anos.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, a possibilidade de Naves ser negociado pelo Palmeiras existe, mas outros detalhes, como os moldes da negociação, ainda estão sendo definidos.

Em coletiva de imprensa concedida no último sábado, o técnico Abel Ferreira deu a entender que o futuro de Naves pode mesmo ser longe do Palmeiras. Segundo o português, o jogador já expressou o desejo de ter mais minutos em campo. Com isso, o treinador entende que uma possível solução é a saída do zagueiro.