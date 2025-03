Rebeca Andrade recebe indicação para o prêmio Laureus; confira todos os indicados

Ano passado, a ginasta venceu o ouro no solo, prata no individual geral e no salto e bronze por equipes. Em Tóquio 2020, Rebeca já havia vencido a medalha de ouro no salto e de prata no individual geral.

?? The Nominees for the 2025 Laureus World Comeback of the Year Award are: ?? Rebeca Andrade

?? Caeleb Dressel

?? Lara Gut-Behrami