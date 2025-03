Palmeiras atropela Blooming-BOL e estreia com vitória na Copa Libertadores sub-20

O sub-20 do Palmeiras estreou com o pé direito na Copa Libertadores da categoria. Na noite desta segunda-feira, o Verdão goleou o Blooming, da Bolívia, por 6 a 0, no Estádio Carfem, pelo Grupo C. Luighi, Figueiredo, Diogo Antônio, Rafael Coutinho e Riquelme Fillipi (2x) balançaram as redes na goleada alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras somou os primeiros três pontos na competição e assumiu o topo do Grupo C. Já o Blooming não fez boa estreia e aparece na lanterna da chave, sem pontos.

Os dois clubes voltam a campo pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores sub-20. O Palmeiras visita o Cerro Porteño, do Paraguai, no Estadio Gunther Vogel, enquanto o Blooming-BOL pega o Independiente del Valle, do Equador. Ambos os jogos acontecem nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília).