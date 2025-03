Oscar e Rodrygo celebram premiação do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui'

Os jogadores Oscar, do São Paulo, e Rodrygo, do Real Madrid, comemoraram nas redes sociais a premiação de Melhor Filme Estrangeiro na cerimônia do Oscar para o longa brasileiro Ainda Estou Aqui, estrelado por Fernanda Torres.

"Orgulho de ser brasileiro e de ver nosso país tão bem representado com 'Ainda Estou Aqui'", publicou o meia do São Paulo na manhã desta segunda-feira.