Náutico perde em casa para o Retrô nos pênaltis e é eliminado do Pernambucano

O Náutico está eliminado do Campeonato Pernambucano. Nesta segunda-feira, no estádio dos Aflitos, o Timbu perdeu para o Retrô nos pênaltis por 5 a 3, após empate sem gols no tempo normal, e se despediu do torneio nos playoffs da semifinal.

O Náutico se despede com cinco vitórias, dois empates e três derrotas. O Retrô, por sua vez, enfrentará o Maguary. O adversário encerrou a primeira fase com a segunda melhor campanha e, por isso, avançou direto à semifinal. Sport e Santa Cruz estão do outro lado da chave.