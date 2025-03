Memphis lidera setor ofensivo do Corinthians contra o Mirassol; veja números

Memphis Depay foi o grande destaque do Corithians na vitória contra o Mirassol por 2 a 0 que garantiu a vaga do Timão à semifinal do Paulistão. O holandês, que permaneceu os 90 minutos em campo, contribuiu nos dois tentos do Alvinegro, com um gol e uma assistência.

Segundo o Sofascore, Memphis criou uma grande chance e fez quatro passes decisivos - liderando o quesito na partida. O camisa 10 ainda acertou três dos quatro cruzamentos que tentou e acertou as três finalizações que fez no gol, obrigando Alex Muralha a fazer duas grandes defesas.

Em 57 ações com a bola, Memphis Depay teve taxa de precisão nos passes de 83%, já que concluiu 30 passes em um total de 36 tentados. O holandês acertou dois lançamentos dos três que buscou.