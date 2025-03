Juventus confirma lesão do português Francisco Conceição

Nesta segunda-feira, a Juventus confirmou a lesão de Francisco Conceição. Após sentir dores na coxa direita durante os treinamentos, o departamento médico identificou um alongamento do bíceps femoral. O clube não divulgou o tempo de recuperação e a gravidade da lesão.

No entanto, o atacante português não será relacionado para a partida desta segunda, contra o Verona, no Juventus Stadium. A partida é válida pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.