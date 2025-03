Juventus bate o Verona e alcança a quinta vitória seguida no Italiano

Powered by @EASPORTSFC#JuveVerona pic.twitter.com/yjXdmQUoTu

Com o resultado, a Juventus chegou ao quinto triunfo consecutivo na competição. A equipe comandada por Thiago Motta segue na quarta posição, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 52 pontos. Já o Verona ocupa o 14º lugar, com 26.

A Juventus volta a campo neste domingo, contra a Atalanta, às 16h45 (de Brasília), no Allianz Stadium. No mesmo dia, o Verona enfrenta o Bologna, no Estádio Marcantonio Bentegodi, às 8h30. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada do Italiano.

O jogo

Aos 47 minutos do primeiro tempo, Suslov mandou uma bomba de fora da área e marcou um golaço. Porém, o bandeirinha marcou posição de impedimento no lance que deu origem a jogada.