Giro europeu: Sporting bate Estoril e emenda 11º jogo seguido sem perder no Português

Nesta segunda-feira, pela 24ª rodada do Campeonato Português, o Sporting recebeu o Estoril no Estádio de Alvalade e venceu por 2 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Gonçalo Inácio e Viktor Gyökeres (2), enquanto Gonçalo Costa diminuiu.

Com o resultado positivo, a equipe comandada por Rui Borges emendou o 11º jogo seguido sem perder na competição (seis triunfos e cinco empates) e alcançou 56 pontos, na liderança. O segundo colocado é o Benfica, que apresenta 53 somados e um jogo a menos. Do outro lado, o Estoril, que teve João Carvalho expulso nos acréscimos do segundo tempo, seguiu em oitavo, com os mesmos 34.

O Sporting retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Casa Pia, pela 25ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior. Um dia antes, também pela 25ª rodada da competição, o Estoril recebe o Farense no Estádio António Coimbra da Mota, às 15h.