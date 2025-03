Fluminense inicia preparação para enfrentar o Caxias pela Copa do Brasil

Segunda-feira de Carnaval com foco na @CopaDoBrasilCBF!

?: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/1aRPFWjnKs

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 3, 2025

Após vencer o Volta Redonda por 4 a 0 neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista, o Fluminense chegou a sete jogos de invencibilidade na temporada (cinco vitórias e dois empates). A última derrota do time foi no dia 29 de janeiro, quando foi superado pelo Botafogo por 2 a 1 no Estádio Nilton Santos.

Na Copa do Brasil, o Tricolor atropelou o Águia, do Pará, por 8 a 0 na última quarta-feira e chega embalado para o confronto no Rio Grande do Sul.

Já o segundo jogo pela semifinal do Carioca será no próximo domingo, no Estádio Raulino de Oliveira.