Flaco López iguala Borja como 9ª maior artilheiro estrangeiro do Palmeiras

Agora, em 2025, Flaco López já deixou quatro gols, em nove partidas - todas válidas pelo Campeonato Paulista.

Unidos da Artilharia: Flaco López fechou o placar e alcançou Borja na 9ª posição do ranking de estrangeiros com mais gols na história do #MaiorCampeãoDoBrasil. Barbante estufado pela 36ª vez hoje! ? pic.twitter.com/o9P1ebvIe2

Além do centroavante argentino, o único jogador que ainda veste as cores do Palmeiras e está presente na lista dos dez maiores goleadores estrangeiros do time é o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio aparece na oitava colocação, com 38 tentos.

Com o triunfo diante do São Bernardo pelo Paulistão, o Palmeiras garantiu vaga na semifinal, que está marcada para acontecer no próximo final de semana.