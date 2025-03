Estêvão atinge 30ª participação em gols no Palmeiras e alcança marca inédita desde Neymar

Estêvão, sensação do Verdão, foi negociado com o Chelsea, da Inglaterra, no mês de junho de 2024. Estêvão, porém, só se junta ao novo clube apenas após a disputa do Mundial de Clubes de 2025. A operação total foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), como apurado pela Gazeta Esportiva, o que faz ser a maior venda do futebol brasileiro. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

Agora, Estêvão e Palmeiras focam a semifinal do Paulista que está marcada para acontecer no próximo final de semana. Foi a 12ª vez consecutiva que o Alviverde atingiu esta fase do estadual.