Empresário aposta em retorno de Vitor Roque à Europa em no máximo dois anos: "Tem qualidade"

Vitor Roque estava emprestado ao Real Betis quando recebeu o contato do Palmeiras. Segundo Cury, o 'Tigrinho' estava satisfeito na equipe. Contudo, a chegada do atacante Cucho Hernández fez com que ele perdesse espaço e avaliasse a possibilidade de novos ares.

"O que aconteceu é que o Betis, no final da janela, contratou um atacante chamado Cucho Hernández, que depois vamos contar quantos gols fez, porque não é fácil. Vitor vai sair com sete gols, veremos quantos Cucho fará até julho. E quando o Betis faz esse movimento de comprar um nove, é porque está descartando Vitor", explicou Cury.

"Não podemos emprestar sempre um jogador, porque é perigoso. Um jogador tem que ter um 'dono' que cuide dele. E agora buscamos isso, buscamos o Palmeiras, que fez o maior investimento da história do futebol sul-americano, e vai cuidar bem dele", finalizou.

Após uma longa novela que envolveu Barcelona, Real Betis e La Liga, o negócio com o Palmeiras foi fechado em definitivo. O Verdão desembolsou 25,5 milhões de euros, mais cinco milhões em variáveis, por 80% do passe do atacante. As variáveis envolvem o Mundial de Clubes e a conquista de títulos internacionais, como a Libertadores.

Vitor Roque já está inscrito no Campeonato Paulista e fica à disposição do técnico Abel Ferreira. Ele pode estrear já neste fim de semana, na semifinal do Estadual.