Em início de ano, Raphael Veiga iguala número de assistências de 2024 pelo Palmeiras

Raphael Veiga é o grande garçom do Palmeiras neste início de temporada. O meio-campista, apenas no Paulistão deste ano, distribuiu sete assistências e já igualou o número de todo 2024.

Nesta temporada, Raphael Veiga precisou de apenas nove jogos para dar sete assistências aos seus companheiros. O jogador é líder do time no quesito, tendo quatro passes para gol a mais que o segundo colocado Flaco López (3). Além disso, o meio-campista, ídolo do Palmeiras, balançou as redes em uma oportunidade.

A critério de comparação, em 2024, Veiga completou 58 duelos com o Palmeiras e deu, ao todo, as mesmas sete assistências. Na temporada passada, aliás, o camisa 23 foi o vice-artilheiro do Verdão, com 20 gols. Apenas Flaco López, com 22, ficou a frente do meio-campista.