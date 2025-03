Decisivo, Neymar foi quem mais finalizou certo e sofreu faltas em classificação do Santos; veja números

Neymar está cada vez mais à vontade no Santos. O meia-atacante foi decisivo na vitória de 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, neste domingo, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O ídolo alvinegro atuou por 76 minutos na Vila Belmiro. Neste período, marcou um gol de falta, finalizou duas vezes no alvo (líder no jogo), sofreu cinco faltas (líder no jogo), venceu sete duelos (2º no jogo) e deu dois dribles certos, segundos dados do Sofascore.