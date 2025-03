Decisivo, Calleri vê São Paulo forte para semi e diz: "Acho que o Palmeiras não queria nos enfrentar"

O São Paulo está classificado para a semifinal do Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira, o Tricolor confirmou o favoritismo e venceu o Novorizontino por 1 a 0, no Morumbis, pelas quartas de final do torneio. Autor do gol decisivo, Calleri vê a equipe forte para a reta final do Estadual e alfinetou o rival da próxima fase, Palmeiras.

"O elenco chega bem para as semifinais. Acho que chega na melhor forma. A primeira fase não foi boa, perdemos muitos pontos que não poderíamos ter perdido. Não estivemos bem. Esses tropeços nos tiraram a possibilidade de decidir a semifinal no Morumbis. Agora vamos jogar de igual para igual contra o Palmeiras. Acho que eles não gostariam de jogar contra nós. Sabemos que lá, com o gramado, a torcida, eles são muito fortes. Vamos trabalhar muito na semana para tentar a classificação que vai ser muito complicada", afirmou o jogador em entrevista à ESPN.

"O Novorizontino é um grande time. Estavam fazendo uma partida perfeita. Fizeram algo parecido no ano anterior contra nós e conseguiram a classificação. Agora teremos os quatro grandes nas semifinais. Feliz pelo gol, pela vitória. Agora começa um torneio diferente do que foi na primeira fase. Estamos com vontade de conseguir uma vaga na final novamente", acrescentou.