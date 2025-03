Com os quatro grandes classificados, veja confrontos e mandos das semifinais do Paulistão

As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas. Após as classificações de Palmeiras, Corinthians e Santos no fim de semana, o São Paulo conquistou a última vaga nesta segunda-feira.

A equipe comandada por Luis Zubeldía venceu o Novorizontino por 1 a 0 no Morumbis, e decidirá uma vaga na decisão contra o Palmeiras. Com campanha superior que o Tricolor, o Verdão será o mandante do confronto. No sábado, o Alviverde venceu o São Bernardo por 3 a 0 no Estádio 1° de Maio.

Do outro lado, o Corinthians enfrentará o Santos e decidirá em casa, já que tem a melhor campanha do Estadual. O Timão avançou depois de vencer o Mirassol por 2 a 0, na Neo Química Arena, no domingo. Já na Vila Belmiro, o Peixe bateu o Red Bull Bragantino, também pelo placar de 2 a 0.