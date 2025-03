Bruno Guimarães lamenta queda do Newcastle na Copa da Inglaterra e pede união antes de decisão

Disappointed not to progress in the FA Cup, as it was clearly one of our goals. Moments like this are when we need to stick together the most. I know that when eliminations like this happen, it's hard to accept, and we always look for someone to blame. If you need to find one,... pic.twitter.com/Vtuf7ts27H

? Bruno Guimarães (@brunoog97) March 3, 2025

O brasileiro ainda reforçou a importância da torcida apoiar os jogadores, já que, em menos de duas semanas, o Newcastle irá enfrentar o Liverpool na decisão da Copa da Liga Inglesa.

"Meu único pedido é, neste momento, para que fiquemos unidos e irmos atrás do melhor para o nosso clube, porque nós ainda temos boas coisas lá na frente", concluiu o volante da Seleção Brasileira.

Esta é a segunda vez em três anos que o clube se classifica para a final da competição. A primeira aconteceu na temporada 2022/23, quando perderam por 2 a 0 para o Manchester United em Wembley.

Antes da decisão, o Newcastle irá enfrentar o West Ham pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo começa às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres.