Botafogo parabeniza Walter Salles após conquista do Oscar: "feito histórico"

"Ainda Estou Aqui" se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar na categoria e o primeiro indicado ao prêmio de Melhor Filme, principal categoria da premiação. A atriz Fernanda Torres, protagonista do longa, também foi indicada como Melhor Atriz.

Natural do Rio de Janeiro, Walter Salles, que também dirigiu Central do Brasil, indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, é torcedor do Botafogo.

Já eliminado do Campeonato Carioca ainda na primeira fase, o Glorioso volta a campo apenas no final do mês de março para a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entre os dias 29 e 30. Atual campeão, o Botafogo estreia fora de casa contra o Palmeiras. Data e hora ainda não foram confirmados.