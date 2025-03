Autor do gol sobre o Vasco, Bruno Henrique é o artilheiro do Flamengo em clássicos no ano

No último sábado, o Flamengo venceu o Vasco, por 1 a 0, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. Autor do gol da vitória, Bruno Henrique é o artilheiro do Rubro-negro nos clássicos em 2025.

Em cinco partidas contra os rivais na temporada, sendo titular quatro vezes, Bruno Henrique tem quatro gols marcados. Segundo dados do Sofascore, o atacante precisou de apenas 110 minutos e 3,25 finalizações para balançar as redes.

Além disso, foram 32 duelos ganhos, 13 faltas sofridas e um pênalti sofrido.