Angileri estreia com assistência em jogo decisivo e recebe elogios de técnico do Corinthians

Fabrizio Angileri deu bom cartão de visitas à torcida do Corinthians no último domingo, quando fez sua estreia com a camisa do Timão. Em seu primeiro jogo, o lateral esquerdo argentino deu assistências para o gol de Memphis Depay, que fechou a vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Com o resultado obtido na Neo Química Arena, o Corinthians avançou à semifinal do Estadual e também garantiu o mando de campo até uma eventual final. O atleta foi elogiado pelo técnico Ramón Díaz após a partida.

"Estava na Europa. É um jogador que tem hierarquia. Estamos contentes com ele, mas tem que seguir trabalhando, treinando e estamos contentes com ele. Como disse, tem muita hierarquia, vem da Europa, ganhou muito a nível internacional. Vamos prepará-lo para melhorar e estamos felizes", disse o treinador.