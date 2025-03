Andrey, do Vasco, celebra convocação para a disputa do Sul-Americano sub-17: "Experiência única"

Nesta segunda-feira, o meio-campista Andrey, da base do Vasco, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17 para disputar o Sul-Americano da categoria, que será realizado na Colômbia entre os dias 27 de março e 12 de abril. Ele destacou a importância da convocação para seu crescimento como jogador.

"Estou muito feliz por mais uma convocação, ainda mais em um período tão curto desde a primeira. É uma experiência única, de muito aprendizado e responsabilidade. Sei do meu papel e da importância de representar o Vasco da Gama junto da Seleção Brasileira. Esse é o meu sonho e o da minha família. Só tenho a agradecer a todos que fazem parte do meu dia a dia nessa caminhada. Ainda é o começo de uma grande história, e podem ter certeza de que trabalho muito e seguirei buscando evoluir cada vez mais para contribuir com o Vasco e fazer sua imensa torcida ainda mais feliz", comentou.