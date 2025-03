Sport bate Decisão com gol de Pablo e encara o Santa Cruz na semi do Pernambucano

O Sport garantiu presença na semifinal do Campeonato Pernambucano na tarde deste domingo. A classificação veio com vitória por 3 a 0 sobre o Decisão, no Estádio da Ilha do Retiro, com um gol anotado por Pablo, ex-São Paulo.

Com o resultado, em busca de uma vaga na final do torneio estadual, o Sport enfrentará o Santa Cruz.

Antes do mata-mata, o Sport recebe o CRB nesta quarta-feira, no Estádio Aldemar da Costa Carvalho, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 21h30 (de Brasília).