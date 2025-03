Sem Messi, Inter Miami goleia o Houston Dynamo com gol de Suárez e vence a primeira na MLS

That's a wrap in Houston ? Taking home all 3 points ? pic.twitter.com/kaxI6wmpIs

Messi não foi relacionado pelo técnico Javier Mascherano, mas Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba estiveram em campo. O primeiro gol do jogo saiu aos seis minutos do primeiro tempo. Segovia recebeu assistência de Suárez e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o Inter Miami.

Suárez voltou a dar assistência aos 36. O uruguaio deu lindo passe de primeira para Allende, que disparou até a grande área e bateu no ângulo para ampliar o marcador. Aos 47, Segovia recebeu do camisa nove, dividiu com a marcação e bateu para marcar o terceiro do jogo.