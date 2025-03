São Paulo x Novorizontino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

Outra novidade fica por conta do zagueiro Ruan e do meia Rodriguinho. Os atletas, que se recuperam de lesão, iniciaram a transição física neste domingo, no CT da Barra Funda, mas ainda não devem ser relacionados. Mesmo caso de Luiz Gustavo, que ainda deve ficar de fora. O volante Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e o goleiro Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques.

O São Paulo mira voltar à semifinal do Estadual após duas eliminações seguidas nas quartas, sendo a mais recente, inclusive, para o próprio Novorizontino. Em 2024, a equipe do interior bateu o Tricolor nos pênaltis após empate no tempo normal.

O time de Novo Horizonte espera eliminar o clube da casa pela segunda vez consecutiva. Diferentemente do São Paulo, o Novorizontino entrou em campo no meio da semana e venceu. A equipe bateu o Rio Branco-ES por 3 a 1, fora de casa, e avançou à segunda rodada da Copa do Brasil. Pelo Paulista, superou o Botafogo-SP por 2 a 1, no último domingo, também como visitante.

Para o jogo, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o atacante Adriano. Ele foi expulso na vitória sobre o Botafogo-SP e terá que cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X NOVORIONTINO