São Paulo vende mais de 46 mil ingressos para jogo contra o Novorizontino

Desta forma, o São Paulo irá colocar o dobro de pessoas em seu estádio em relação ao jogo contra a Ponte Preta, último da equipe em casa. Com 22.138 torcedores, o público foi o menor do Tricolor no Morumbis neste ano.

Como vem o São Paulo?

No último domingo, pela 12ª e última rodada do Campeonato Paulista, o São Paulo visitou o São Bernardo no Estádio 1º de Maio e venceu por 3 a 1. Para o confronto das quartas de final, Zubeldía poderá contar normalmente com Alisson e Enzo Díaz. Ambos foram poupados na última rodada do Paulista, voltaram a integrar os trabalhos com bola nesta semana e ficam à disposição do treinador argentino.

Em contrapartida, devem seguir como desfalques (além de Luiz Gustavo) o zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo).