São Paulo fecha preparação para pegar o Novorizontino; veja time provável

O São Paulo encerrou, neste domingo, os treinamentos para o duelo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Paulista. A bola rola às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Morumbis, que promete estar cheio.

Para o duelo, o técnico argentino espera poder contar com Ferreira. O atacante vem treinando com o restante do grupo nos últimos dias e pode pintar como novidade para a decisão. Além disso, Alisson e Enzo Díaz, poupados na vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, voltam a ficar à disposição.

Já o volante Luiz Gustavo deve seguir como desfalque. Em recuperação de lesão no dedo do pé esquerdo, ele iniciou a transição física na última quinta-feria, mas ainda não deve ser relacionado. O zagueiro Ruan (lesão na posterior da coxa esquerda), o goleiro Young (torção no pé direito) e o meia Rodriguinho (dores no joelho esquerdo) completam a lista de baixas.