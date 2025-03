Santos aposta em retrospecto positivo contra o RB Bragantino neste século para ir às semis do Paulista

No século XXI, Santos e Red Bull Bragantino mediram forças em 25 oportunidades. Em tal período, foram dez vitórias do Alvinegro Praiano, cinco triunfos do Massa Bruta e dez empates.

No início do século, o Peixe dominou o confronto - não à toa, das dez vitórias do clube, seis delas ocorreram de 2006 a 2014, época em que o rival paulista ainda não havia sido comprado pela Red Bull e se chamava Clube Atlético Bragantino.