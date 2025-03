Romero marca contra o Mirassol, supera Jô e assume artilharia do Corinthians no século XXI

Ángel Romero viveu noite especial pelo Corinthians na noite deste domingo. O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e superou o ex-Timão Jô, tornando-se o maior artilheiro do clube no século XXI. O resultado colocou o clube na semifinal do Estadual.

Agora, Romero tem 66 gols pelo Corinthians, enquanto Jô ficou para trás, com 65 bolas na rede pelo time alvinegro.. Outro jogador que também briga com o paraguaio no ranking é Yuri Alberto, com 62 gols, a quatro gols de empatar com o paraguaio.

Romero foi escolhido pro Ramón Díaz para começar jogando o confronto contra o Mirassol. A atuação do camisa 11 do Timão rendeu elogios do treinador, que elogiou sua disciplina taticamente.