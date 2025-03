Richard Ríos, do Palmeiras, completa oito desarmes e domina meio-campo contra o São Bernardo

O Palmeiras venceu o São Bernardo por 3 a 0 no sábado (1º) e garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paulista pela 12ª vez consecutiva. Um dos destaques do Verdão, sobretudo defensivamente, foi o meio-campista Richard Ríos.

Em sua estreia com a camisa 8 do Alviverde, Ríos dominou o meio-campo no Estádio 1º de Maio. Segundo o Sofascore, o colombiano concluiu impressionantes oito desarmes, liderando o quesito no jogo. Ele venceu oito de 13 duelos disputados no chão e fez duas interceptações.

O atleta palmeirense, que permaneceu no gramado durante 90 minutos, também participou do jogo ofensivo da equipe, ajudando na articulação de jogadas. Em 76 ações com bola (2º no jogo), Richard Ríos acertou 41 dos 46 passes, tendo 89% de efetividade. Além disso, o meio-campista errou apenas um dos cinco lançamentos que fez.