Renato Paiva tem missão de ajustar o sistema ofensivo do Botafogo

Como o próximo compromisso do Botafogo é apenas no fim de março, quando começará o Campeonato Brasileiro, Renato Paiva vai ter tempo para ajustar o time. Inclusive, para encaixar e fazer render as novas opções de ataque.

Artur chegou ao Botafogo cercado de expectativa. Contudo, ele se lesionou logo no início da trajetória pelo Fogão. Nathan Fernandes, jovem atacante de 20 anos, contratado junto ao Grêmio, é mais uma opção para os lados do campo.

O meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos, é um nome que pode melhorar o poder de fogo do time e também é reforço recente que vai ter tempo para se adaptar antes do início do Brasileirão. Rwan Cruz, de 23 anos, chegou para ser a "sombra" de Igor Jesus.