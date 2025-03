Ramón Díaz elogia organização do Corinthians em classificação contra o Mirassol: "Gostei muito"

"Parabenizá-lo porque foi muito inteligente taticamente em tudo que fizemos e trabalhamos. Tinha que voltar com o lateral e não dar espaço e assim o fez. Entendeu que estávamos jogando uma 'final'. Não só ele, Romero e Yuri também. Estivemos bem organizados taticamente e por isso conseguimos um bom resultado", seguiu o argentino.

No meio de semana, na classificação suada na Libertadores, contra a Universidad Central da Venezuela, a torcida cobrou o elenco após o apito final. Emiliano Díaz revelou que o time até pode entregar mais, mas "cobrou" os torcedores, relembrando do momento que a equipe vivia quando a comissão chegou.

"A torcida tem o direito de falar, são torcedores e podem falar e fazer o que quiserem. Não estamos chateados com nada. Todos têm direito de falar e fazer o que quiserem. Feliz pelo grupo, sobretudo competir e se preparar em uma semana. Estou muito orgulhoso do grupo. Podemos jogar mais? Sim, podemos. Porque acontece, somos seres humanos, passamos por muitas coisas. Mas não estamos chateados com nada. Todos podem fazer o que quiserem, mas tem que ter mais memória de como estava esse grupo e de onde estão agora. Estamos contentes, eles apoiaram", declarou.

Com o resultado, o Timão se juntou ao Palmeiras entre os classificados à semifinal do Estadual. A equipe de Ramón Díaz ainda aguarda seu adversário da próxima fase. Ainda definem as vagas Santos x Red Bull Bragantino, que se enfrentam na Vila Belmiro, neste domingo, e São Paulo e Novorizontino, partida que acontece na segunda, no Morumbis.

Antes de voltar as atenções à semifinal do Paulistão, o Corinthians entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, em jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Equador.