Quem Zubeldía deve escalar ao lado de Alisson contra o Novorizontino? Vote!

O técnico Luis Zubeldía não vai poder contar com o volante Pablo Maia no jogo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Assim, treinador precisa escolher algum jogador para formar a dupla do meio de campo com Alisson.

A primeira opção é o paraguaio Bobadilla. O volante entrou em campo oito vezes no ano, sendo três como titular. Ele, inclusive, entrou no lugar de Pablo na vitória sobre o São Bernardo, por 3 a 1, quando o jogador se contundiu.

Outra alternativa é Marcos Antônio. Titular durante os 90 minutos do jogo contra o São Bernardo, o volante também surge como opção, mas tem características mais ofensivas, diferentemente de Pablo Maia.