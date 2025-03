Neymar marca de falta, Santos bate Red Bull Bragantino e avança à semifinal do Paulista

O gol do Príncipe pela visão da nação santista! ? pic.twitter.com/q1i8NhoVS4

? Santos FC (@SantosFC) March 3, 2025

O Red Bull Bragantino voltou do segundo tempo com outra postura e começou pressionando o Santos. Com seis minutos no relógio, Hurtado cruzou para dentro da área. Pedro Henrique ganhou no alto da zaga do Peixe e cabeceou na trave.

Contudo, rapidamente o Santos respondeu e aumentou a vantagem no placar. Neymar cobrou escanteio e Cleiton espalmou para o meio da área. A bola bateu em Guilherme e sobrou para João Schmidt, que fez o giro no meio da área e chutou rasteiro para o fundo do gol.

Aos 27 minutos, Neymar quase fez seu segundo da noite. O craque arriscou de canhota de fora da área, mas viu Cleiton espalmar. Poucos minutos depois, foi a vez de Escobar bater de primeira após sobra de bola na meia-lua, só que mandou pela linha de fundo. O restante do jogo correu sem grandes emoções, e o Peixe garantiu a classificação à semifinal sem grandes problemas.