Milan sofre gol no fim, perde para a Lazio e chega a três derrotas seguidas no Italiano

A Lazio abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo. Após recuperação de bola no ataque, Tchaouna avançou pela direita e encontrou na área Marusic, que bateu cruzado para defesa de Maignan. O goleiro espalmou para o lado, e a bola sobrou para Zaccagni, que mandou para o fundo das redes.

Como se não bastasse a desvantagem no placar, o Milan complicou sua situação na segunda etapa. Aos 21, Pavlovic parou um contra-ataque da Lazio com um carrinho por trás de Isaksen. O árbitro mostrou vermelho direito para o jogador, e os donos da casa jogaram com um a menos até o apito final.

O time visitante chegou a ampliar o placar aos 37, quando Dia recebeu na frente e bateu na saída de Maignan. O atacante, contudo, estava impedido, e o gol foi devidamente anulado.

O Milan aproveitou o tento anulado e, mesmo com um a menos, conseguiu o empate. Aos 39, Rafael Leão recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave para Chukwueze, que cabeceou. A bola tocou no travessão, mas morreu no fundo do gol. Tudo igual no San Siro.

O jogo ficou aberto após o gol, com boas chances para ambos os lados. Aos 49 minutos, já no apagar das luzes, o árbitro marcou pênalti para Lazio após Maignan derrubar Isaksen. Pedro converteu a cobrança e decretou a vitória dos visitantes.

