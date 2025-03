Memphis vê evolução no Corinthians após classificação no Paulista e quer reencontro com Neymar na semi

O Corinthians venceu o Mirassol, na noite deste domingo, por 2 a 0, pelas quartas de final do Campeonato Paulista e avançou à semifinal. Memphis Depay foi destaque com uma assistência para Romero e um gol, na Neo Química Arena. O camisa 10 do Timão apontou evolução na equipe e elogiou o jogo.

"Não sei (se é o melhor momento pelo Corinthians). Eu acho que começamos a jogar melhor no último jogo. Precisamos controlar os jogos e colocar mais esforços no ataque e marcar gols. Deixamos a bola girar em campo. Nós podemos jogar melhor e tomar melhores decisões", disse à Record TV.

Após balançar a rede no segundo tempo, Memphis fez sua tradicional comemoração e, em seguida, fez a de Neymar, do Santos. O camisa 10 do Peixe já havia "copiado" a do holandês quando marcou no último jogo. Rivais dentro de campo, os atletas nutrem uma amizade fora dele. Memphis, então, revelou o combinado entre eles nas comemorações.