Manchester United perde do Fulham nos pênaltis e cai na Copa da Inglaterra

Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo, o Manchester United caiu diante do Fulham, em pleno Old Trafford. Após empate por a 1 a 1 na prorrogação, o time do brasileiro Casemiro perdeu por 4 a 3 nos pênaltis.

Em busca da reabilitação, o Manchester United volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta a Real Sociedad, pelas oitavas de final da Liga Europa, a partir das 14h45 (de Brasília), na Reale Arena.

Já o Fulham, classificado às quartas da Copa da Inglaterra, terá como seu próximo rival no torneio o Crystal Palace. Pela 28ª rodada do Inglês, a equipe enfrenta o Brighton no sábado, no American Express Community Stadium, às 12h.