Léo Pereira analisa vitória do Flamengo e escolha "controversa" do Vasco pelo Nilton Santos

O Flamengo largou em vantagem em relação ao Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o rival por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, com tento de Bruno Henrique. O zagueiro do Fla Léo Pereira analisou o clássico.

"A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação e no começo do jogo a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve de intervir com amarelo. Na minha opinião, a maioria deles corretamente. Mas a gente conseguiu aplicar o nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo", começou Léo Pereira, na zona mista.

"Acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo. É claro que a equipe deles teve um pouco mais de chances de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado", acrescentou o defensor.