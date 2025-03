Leila refaz post polêmico após classificação do Palmeiras: 'Estamos mais calmos'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, brincou com a torcida do clube, neste sábado, depois da classificação da equipe à semifinal. O Verdão venceu o São Bernardo, por 3 a 0, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

A mandatária, que havia cutucado a torcida depois do time conseguir a vaga no mata-mata, com a pergunta "estão mais calmos" dessa vez publicou "estamos mais calmos, sim". Minutos após o fim do jogo, Leila questionou "posso perguntar?".

Nesta semana, Leila utilizou o espaço da coletiva de apresentação dos zagueiros Bruno Fuchs e Micael para se explicar da publicação e negou que estava debochando dos torcedores. Na ocasião, muitos deles se revoltaram com a publicação da presidente.