João Pedro Bonini perde para espanhol e fica com vice-campeonato do Banana Bowl

Neste domingo, foram realizadas as finais da 55ª edição do Banana Bowl, torneio de nível ITF J500 no Bela Vista Country Club, em Gaspar. O paranaense João Pedro Bonini, de 17 anos, perdeu a decisão masculina para o espanhol Andres Santamarta Roig com parciais de 4/6 e 0/6.

"Mais que esse jogo, essa semana foi espetacular para mim. É bom demais jogar em casa. Joguei a semana inteira muito feliz e tranquilo. Hoje não deu, mas sabemos a qualidade que tem meu adversário. Eu tive chances, principalmente no início do jogo, mas no segundo set senti um pouco e isso é normal. É importante perder para conseguir identificar os pontos que ainda preciso trabalhar", disse Bonini.

Na decisão feminina, a norte-americana Thea Frodin ficou com o título do Banana Bowl ao ganhar da argentina Sol Larraya Guidi por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.