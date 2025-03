Igor Coronado sofre lesão na perna direita e vira desfalque no Corinthians

O Timão vive uma sequência dura na temporada. A equipe vem de uma classificação sofrida à terceira fase da Copa Libertadores, diante da Universidad Central, da Venezuela. O time do Parque São Jorge venceu os venezuelanos por 3 a 2 (4 a 3 no placar agregado), com gol de Yuri Alberto nos minuto finais.

Além de ter pela frente o mata-mata do Paulista caso vá avançando, o Timão também disputa a terceira fase do torneio continental já na próxima quarta-feira. Os comandados de Ramón Díaz enfrentam o Barcelona de Guayaquil, em jogo de ida, que será disputado no Equador.