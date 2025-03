Pedro Raul estreia com gol, Ceará bate Maracanã e larga na frente na semi do Cearense

O Ceará venceu com autoridade o jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Neste domingo, o Vozão visitou o Maracanã e ganhou por 3 a 0, no Castelão, com gols de Marllon, Lucas Mugni e Pedro Raul, ex-Corinthians e que fez sua estreia pela equipe.

Agora o Ceará pode até perder por dois gols de diferença que ainda se classifica para a decisão Já o Maracanã terá que operar um verdadeiro milagre para avançar.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 17h (de Brasília), novamente no Castelão, mas com mando do Ceará. Antes, o Vozão tem compromisso pela Copa do Nordeste, na quinta-feira, quando recebe o América-RN, pela quinta rodada da fase de grupos. A bola rola a partir das 19h.