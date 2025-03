Fluminense goleia o Volta Redonda e se aproxima da final do Carioca

O jogo

O técnico Mano Menezes ainda não pôde contar com Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo. Lima, com um incômodo muscular, virou mais um desfalque no Fluminense. O treinador retornou com Samuel Xavier na lateral direita, manteve Otávio no meio de campo e escalou Kervin Serna no ataque.

O Fluminense abriu o placar aos seis minutos. Wellington Silva errou o recuo para Jean Drosny. Canobbio, então, ficou cara a cara com o goleiro e tocou no canto: 1 a 0 no Maracanã. Dois minutos depois, Arias passou para Serna, na direita. Ele chutou cruzado e Jean Drosny defendeu.

O Volta Redonda chegou a acertar o travessão aos 13 minutos. Após falta cobrada para a área, Sanchez cabeceou e a bola explodiu no poste. Contudo, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou falta no lance.

O Fluminense ampliou aos 17 minutos. Cano achou Arias, que deu um bolão para Canobbio. O uruguaio chutou cruzado e fez 2 a 0 no Maracanã. O Volta Redonda quase diminuiu aos 29 minutos. PK arriscou da entrada da área, e Fábio espalmou. No rebote, Bruno Santos cabeceou e acertou o travessão.

O Tricolor respondeu de forma fatal. Aos 38 minutos, Arias avançou pelo meio e soltou a bomba na entrada da área: belo gol e 3 a 0 no placar. O Fluminense construiu uma excelente vantagem no primeiro tempo.